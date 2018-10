Marinho vota em São Bernardo e pede ao povo que compareça às urnas

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



07/10/2018 | 10:21



Candidato do PT ao governo do Estado, Luiz Marinho votou agora pela manhã na EE Professor Carlos Pezzolo, no Jardim Irajá, em São Bernardo. Cercado por dezenas de militantes, ele pediu aos eleitores que compareçam às urnas.

"Hoje é um dia importante para o processo democrático do Brasil, o voto pode fazer a grande diferença na vida das pessoas. Agradeço a toda militância e peço ao povo que não deixe de votar", enfatizou o candidato.

Marinho ainda fez questão de lamentar a ausência do ex-presidente Lula (PT), preso em Curitiba. "Em particular, sentimos a grande ausência do presidente Lula, sempre muito presente e democrático. Passadas as eleições, que a gente possa ter a lucidez nas esferas judiciais para julgá-lo de forma isenta."