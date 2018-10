Temer embarca para Brasília e, após divulgação de resultado do 1º turno

07/10/2018 | 09:21



O presidente Michel Temer embarcou na manhã deste domingo, 7, para Brasília, onde passará o dia acompanhando as eleições, segundo acaba de informar a assessoria de imprensa. Assim que o resultado do primeiro turno for divulgado, Temer fará um pronunciamento.

O presidente votou pouco depois da abertura da zona eleitoral. Chegou às 8h21 no Colégio Santa Cruz, na zona Oeste de São Paulo. Às 8h25, conversou rapidamente com a imprensa e defendeu a paz e harmonia entre os brasileiros.