Melo e Kubot vencem favoritos na final e conquistam o Torneio de Pequim

07/10/2018 | 08:49



O brasileiro Marcelo Melo conquistou neste domingo mais um título na carreira. Ao lado do polonês Lukasz Kubot, ele se tornou campeão da chave de duplas do Torneio de Pequim, na China, ao derrotar na decisão o croata Mate Pavic e o austríaco Oliver Marach por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4.

A facilidade com a qual Melo e Kubot venceram surpreendeu, até porque Pavic e Marach entraram em quadra com o favoritismo, afinal, ostentavam a primeira colocação entre os cabeças de chave. Mas o brasileiro e o polonês não se intimidaram e atropelaram em somente 1h05min.

Cabeças de chave número 2, Melo e Kubot foram extremamente eficientes no serviço e venceram 84% dos pontos em que acertaram o primeiro saque. Eles ainda salvaram os dois break points que cederam e aproveitaram três dos cinco que tiveram a seu favor, o que garantiu o triunfo tranquilo.

Este é o 31.º título de duplas da carreira de Melo no circuito da ATP, sendo o primeiro em Pequim e o terceiro nesta temporada. Esta também é a 11.ª vez que o brasileiro conquista uma competição tendo Kubot como parceiro.