Eleições começam oficialmente em todo o País, com abertura das seções

07/10/2018 | 08:31



Está aberta a votação para as eleições 2018; as seções eleitorais foram abertas às 8h deste domingo, 7, em todo o País, com exceção daquelas nos Estados com diferente fuso horário, como Amazonas e do Acre. O Brasil tem 147,3 milhões de eleitores aptos a votar, aponta o site oficial do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), distribuídos em 5.570 municípios.

O Estado de São Paulo é o maior colégio eleitoral do País, com 33,04 milhões de eleitores. O segundo lugar é ocupado por Minas Gerais, com 15,70 milhões, seguido por Rio de Janeiro, com 12,40 milhões.

Em São Paulo, o primeiro eleitor na fila de votação no Campo Limpo, maior zona eleitoral da cidade, chegou às 6h15 e, quando os portões abriram, às 8h, a fila já dava volta até o fim do quarteirão. Pessoas furaram fila na abertura do portão. Alguns reclamaram com gritos de "olha a fila!", mas não houve confusão.