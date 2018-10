Saiba o que pode e o que não pode na hora de votar

07/10/2018 | 08:23



Das 8h até as 17h de hoje (horário de Brasília) 147,3 milhões de eleitores em todo o País estarão aptos a votar nos quase 27 mil candidatos que disputam algum cargo nas eleições deste ano.

A presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministra Rosa Weber, fez um pronunciamento em rede nacional, na noite de ontem para pedir que os eleitores "votem com consciência" no primeiro turno das eleições. Em sua fala, transmitida no rádio e na televisão, Rosa também defendeu a segurança das urnas eletrônicas e desejou o "retorno" do diálogo e da tolerância na vida cívica brasileira.

Nestas eleições, o eleitor precisa estar atento porque a ordem de votação nos candidatos mudou. A primeira escolha será a de candidato a deputado federal, seguida de deputado estadual e, depois, senadores. Como neste ano serão renovados dois terços do Senado, o eleitor terá de votar em dois candidatos diferentes. Na sequência, são os votos para governador e para presidente.

Na hora de votar, é proibido portar aparelho de celular, máquinas fotográficas, filmadoras, equipamento de radiocomunicação ou quaisquer instrumentos que possam comprometer o sigilo do voto. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.