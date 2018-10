Marinho e Haddad chegam à sede do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



07/10/2018 | 08:14



Atualizada às 08h37

Os candidatos petistas ao governo do Estado e à Presidência da República, Luiz Marinho e Fernando Haddad, chegaram antes das 8h deste domingo (7) à sede do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo.

O candidato a senador Eduardo Suplicy, a deputada estadual Ana do Carmo - ambos da mesma sigla - e o deputado federal Orlando Silva (PC do B) também estão no local.

Após café da manhã, Haddad cogitou acompanhar Marinho até a EE Professor Carlos Pezzolo, no Jardim Irajá, escola onde o ex-prefeito de São Bernardo vota. A hipótese, porém, foi descartada e Haddad seguirá para a Capital para registrar seu voto no Colégio Brazilian International School, em Moema.