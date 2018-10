Secretário de Estado dos EUA e Kim Jong Un se encontram novamente em Pyongyang

07/10/2018 | 07:55



O secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo, e o líder da Coreia do Norte, Kim Jong Un, se reuniram neste domingo em Pyongyang, mas não há detalhes do encontro, já que Pompeo quer cimentar os termos de uma segunda cúpula entre o presidente americano, Donald Trump, e Kim.

Após a reunião, Pompeo e Kim almoçaram juntos em uma pousada em Pyongyang, onde o líder norte-coreano disse através de um intérprete: "É um dia muito bom que promete um bom futuro para ambos os países".

O secretário foi acompanhado em sua viagem pelo Representante Especial para a Coreia do Norte Stephen Biegun, bem como por Andy Kim, da CIA, Allison Hooker, do Conselho de Segurança Nacional, e pelo embaixador dos EUA nas Filipinas, Sung Kim.

Uma autoridade dos EUA descreveu a viagem como "melhor do que a última vez", mas acrescentou que "será um longo caminho".

Pompeo, em uma viagem a quatro países na região, está agora em Seul para reuniões com o presidente sul-coreano Moon Jae-in e com o ministro das Relações Exteriores, Kang Kyung-wha. Moon, que se posicionou como intermediário nas negociações entre os EUA e a Coreia do Norte, viajou para Pyongyang em setembro para uma cúpula com Kim.

Pompeo escreveu em seu Twitter seu agradecimento a Kim ao chegar a Seul na noite de domingo, dizendo que "continuamos a progredir nos acordos feitos na Cúpula de Cingapura". Fonte: Dow Jones Newswires.