Tigre deixa vitória escapar aos 47 minutos do segundo tempo

Dérek Bittencourt

Do dgabc.com.br



06/10/2018 | 23:06



O São Bernardo viu escorrer pelas mãos, aos 47 minutos do segundo tempo, sua primeira vitória na segunda fase da Copa Paulista. Gol de cabeça do atacante Portuga, nos instantes finais do jogo, trouxe igualdade ao placar e manteve o Tigre na lanterna do Grupo 6.



A equipe do Grande ABC somou seu primeiro ponto nesta etapa da competição e foi beneficiada pela goleada aplicada pela Ferroviária contra o Olímpia, por 5 a 1. A Ferrinha disparou na chave, com nove pontos, e a disputa pela segunda vaga à próxima fase está embolada – Olímpia tem quatro pontos, Juventus, dois, e Tigre, um.



Os comandados de Wilson Júnior saíram atrás do placar, com do atacante Adilson. Mas viraram ainda na primeira etapa. Willian e Samuel trouxeram vantagem no placar para os são-bernardenses.



Porém, o time visitante não segurou o resultado. Em uma das poucas chegadas efetivamente perigosa da equipe da casa, aos 47 minutos do segundo tempo, Portuga marcou de cabeça e determinou a igualdade, causando a ira do técnico Wilson Júnior. Mas a bronca não foi exatamente destinada aos jogadores e, sim, ao árbitro Edson Alves da Silva.



“Arbitragem horrível, tendenciosa, que podia ter expulsado dois jogadores do Juventus no primeiro tempo e não expulsou. Os jogadores batendo sem bola. O Cesinha bateu, o Douglas bateu no Samuel sem bola, deu cotovelada, e o juiz, omisso. No primeiro gol do Juventus, totalmente irregular, o Fernando tomou entrada criminosa e o árbitro deixou rolar. Não é desculpa, mas o juiz realmente sem condições, tendencioso”, esbravejou.



A três jogos na segunda fase, o São Bernardo está três pontos abaixo do Olímpia, que hoje ficaria com a segunda vaga. No sábado, no Estádio 1º de Maio, o Tigre recebe o Juventus em mais um confronto direto.