Ibope: Requião lidera para Senado no PR com 26% de votos válidos

06/10/2018 | 22:21



O senador e candidato à reeleição Roberto Requião (MDB) continua isolado em primeiro lugar na disputa pelo Senado no Paraná, com 26% dos votos válidos, segundo pesquisa Ibope divulgada neste sábado (6). Na disputa pela segunda vaga há um empate técnico entre quatro candidatos: Professor Oriovisto Guimarães (Pode), com 16%, o ex-governador Beto Richa (PSDB) e Flavio Arns (REDE), ambos com 14%, e Alex Canziani (PTB) com 13%. A margem de erro é de 3 pontos porcentuais para mais ou para menos.

Na sequência, estão Mirian Gonçalves (PT), com 6%, Nelton (PDT); Rodrigo Reis (PRTB) e Zé Boni (PRTB), com 2% cada um. Compadre Luiz Adão (DC); Gilson Mezarobba (PCO); Jacque Parmigiani (PSOL); Roselaine Barroso Ferreiras (PATRI) e Rodrigo Tomazini (PSOL) têm 1% das intenções de voto cada um.

Considerando os votos totais, Requião tem 38% das intenções, seguido de Oriovisto, com 23%. Richa tem 21% e aparece empatado com Flavio Arns. Alex Canziani tem 19% dos votos totais.

Na sequência, estão Mirian Gonçalves com 8%; e Nelton e Rodrigo Reis, com 3% cada um. Zé Boni tem 2%. Compadre Luiz Adão; Gilson Mezarobba; Jacque Parmigiani; Roselaine Barroso Ferreiras e Rodrigo Tomazini aparecem com 1% das intenções de voto cada um.

Votos brancos e nulos somam 12% para a primeira vaga para o Senado e 17% para a segunda cadeira. Não souberam ou não quiseram opinar somam 27%

Foram ouvidos 1.512 eleitores entre quinta (4) e hoje (6). Registro no TRE: Nº PR-07265/2018. Registro no TSE: Nº BR-05835/2018. O nível de confiança é de 95%.