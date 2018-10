Tirei nosso país do 'horrível' acordo nuclear com Irã, afirma Trump

06/10/2018 | 21:43



Em discurso em Topeka, no Kansas, o presidente americano, Donald Trump, voltou a dizer que retirou os Estados Unidos do "horrível" acordo nuclear firmado com o Irã. Ele criticou governos anteriores por "darem dinheiro" ao país persa "para terem um acordo terrível".

Nos últimos meses, Washington impôs sanções ao Irã ao passo em que se retirou do pacto, e uma nova rodada está prevista para entrar em vigor no início de novembro.