Pela 1ª vez em anos, americanos podem escolher o emprego que quiserem, diz Trump

06/10/2018 | 21:43



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, enalteceu os resultados do relatório de emprego (payroll) do país, divulgados nesta sexta-feira pelo Departamento do Trabalho. "Pela primeira vez em anos, americanos podem escolher o emprego que quiserem", afirmou, ao destacar o declínio da taxa de desemprego para 3,7% em setembro, na mínima desde dezembro de 1969.

O presidente americano também aproveitou um comício em Topeka, no Kansas, para dizer que o secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo, está fazendo um "ótimo trabalho" com a Coreia do Norte pela desnuclearização. Pompeo deve se encontrar com o líder norte-coreano, Kim Jong-un, neste domingo, para tratar desse assunto.