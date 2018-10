Estamos trabalhando em um acordo com a China, afirma Trump

06/10/2018 | 21:43



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o país está trabalhando, neste momento, em um acordo comercial com a China. Ele acrescentou que "as coisas estão indo muito bem" com o país mas, caso um pacto não seja selado, os americanos estarão "ainda melhores".

Em comício na cidade de Topeka, no Kansas, Trump voltou a criticar o Tratado Norte-Americano de Livre Comércio (Nafta, na sigla em inglês), agora substituído pelo Acordo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA), o qual considera "muito melhor".