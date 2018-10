Para vencer no 1º turno, Bolsonaro teria que crescer em 1 dia o que já conquistou

06/10/2018 | 21:30



Para ganhar no primeiro turno da eleição presidencial, como defende entre seus apoiadores, o presidenciável Jair Bolsonaro (PSL) teria de ganhar em um dia a mesma quantidade de eleitores que conquistou desde o início da campanha eleitoral, conforme a série de pesquisas do Ibope.

No levantamento apresentado pelo instituto neste sábado, 6, véspera da eleição, o candidato do PSL aparece com 41% das intenções de votos válidos para o primeiro turno da disputa. No dia 20 de agosto, quando o Ibope divulgou a primeira pesquisa após o início oficial da campanha, ele tinha 32% no mesmo critério. Ou seja, ganhou nove pontos porcentuais de votos válidos ao longo da campanha - exatamente a quantidade que faltaria para ele ter 50% dos votos válidos. Para que um candidato vença a eleição já neste domingo, 6, ele precisaria ter 50% dos votos válidos mais um voto.

A pesquisa foi realizada entre sexta-feira, 5, e este sábado, 6. O Ibope ouviu 3.010 votantes. A margem de erro estimada é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%. Isso quer dizer que há uma probabilidade de 95% de os resultados retratarem o atual momento eleitoral. O levantamento foi contratado pelo jornal O Estado de S.Paulo e pela TV Globo e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-01537/2018.P