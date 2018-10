Datafolha: Paes lidera intenções de voto para governo do Rio

06/10/2018 | 20:44



Pesquisa de intenções de voto para governador do Estado do Rio realizada pelo Datafolha e divulgada na noite deste sábado (6) é liderada pelo candidato do DEM, Eduardo Paes. Paes tem 23% das intenções de voto. Em segundo lugar está Romário (Podemos), com 15%, tecnicamente empatado com Wilson Witzel (PSC), que tem 14%. Em seguida aparece Indio da Costa, com 11%, também tecnicamente empatado com Romário e Indio. Tarcísio Motta (PSOL) está com 10%, tecnicamente empatado com Indio e Witzel. Pedro Fernandes (PDT) tem 5%, Marcia Tiburi (PT) obteve 3%, e Marcelo Trindade (Novo) e André Monteiro (PRTB) aparecem com 1% cada. Esses quatro estão tecnicamente empatados. Dayse Oliveira (PSTU) e Luiz Eugenio, do PCO, registraram 0% das citações. Brancos e nulos somaram 10%, e 4% dos entrevistados não souberam ou não quiseram responder.

O Datafolha também fez uma simulação de segundo turno entre Paes e Romário, em que Paes venceu com 45% das intenções de voto. Romário obteve 31%, votos brancos e nulos somaram 24% e 1% não sabe ou não quis responder.

Senado

Na pesquisa para senador, quando serão eleitos dois candidatos, Flávio Bolsonaro (PSL), filho do presidenciável Jair Bolsonaro, lidera com 34% das intenções de voto. Em seguida está Cesar Maia (DEM), que tem 27%. Lindbergh Farias (PT) tem 22%, Chico Alencar (PSOL) obteve 16%, Arolde de Oliveira (PSD) recebeu 13%, Miro Teixeira (Rede) teve 9%, Pastor Everaldo (PSC) conseguiu 7%, Aspásia Camargo (PSDB) e Eduardo Lopes (PRB) e José Bonifácio (PDT) somaram 4% cada um, Mattos Nascimento (PRTB) teve 3%, Cyro Garcia (PSTU) somou 2% e Marta Barçante (PCB), Gabrielle Burcci (PMB) e Samantha Guedes (PSTU) tiveram cada uma 1%. Fernando Fagundes Ribeiro (PCO) e Walter Cristie (Patriota) não passaram de 0%. O número de brancos e nulos para a primeira vaga chegou a 11%, e para a segunda vaga atingiu 18%; 8% não souberam responder para a primeira vaga e 16% não souberam responder para a segunda vaga.

O Datafolha ouviu 2.667 eleitores na sexta-feira (5) e no sábado (6). A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa foi registrada no TSE com o número RJ-03806/2018.