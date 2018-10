Ibope: Leite e Sartori devem se enfrentar no 2º turno para governo gaúcho

06/10/2018 | 20:41



A mais recente pesquisa Ibope indica que os candidatos ao governo gaúcho nas eleições 2018 Eduardo Leite (PSDB) e José Ivo Sartori (MDB) devem se enfrentar no segundo turno. O levantamento divulgado neste sábado (6) aponta o tucano com 38% dos votos válidos, ante 32% do emedebista. A margem de erro é de 2 pontos porcentuais.

Miguel Rossetto (PT) tem 14% dos votos válidos e é seguido por Jairo Jorge (PDT), com 11%. Mateus Bandeira (Novo) registra 3%. Júlio Flores (PSTU), Roberto Robaina (PSOL) e Paulo de Oliveira (PCO) têm 1% cada. Os votos válidos são aqueles contabilizados após exclusão dos votos brancos e votos nulos.

Nos votos totais, considerando brancos e nulos, Eduardo Leite tem 34% das intenções de voto - crescimento de 4 pontos porcentuais em relação ao levantamento anterior, divulgado em 27 de setembro. José Ivo Sartori, candidato à reeleição, oscilou de 29% para 28%.

Miguel Rossetto ficou com os mesmos 12% da pesquisa anterior. Jairo Jorge oscilou para cima, de 8% para 9%. Mateus Bandeira tinha 1% e agora está com 2%. Júlio Flores, Roberto Robaina e Paulo de Oliveira se mantiveram com 1%. Brancos e nulos somam 5%. Não sabe ou não respondeu, 7%.

Num segundo turno entre Leite e Sartori, o tucano registra 50% das intenções de voto, ante 34% do emedebista. Brancos e nulos são 11%, não sabe ou não respondeu, 5%.

Se a disputa for entre PSDB e PT, Eduardo Leite tem 58% das intenções e Miguel Rossetto, 24%. Brancos e nulos somam 10%. Não sabe ou não respondeu são 8%.

No cenário Sartori contra Rossetto, o candidato à reeleição tem 47%. O petista registra 35%. Brancos e nulos são 12%, não sabe ou não respondeu, 6%.

Sartori registra 31% da rejeição dos eleitores gaúchos nas eleições 2018, segundo o Ibope; Miguel Rossetto, 21%; Júlio Flores, 14%; Roberto Robaina, 12%; Eduardo Leite, 9%; Jairo Jorge, 9%; Mateus Bandeira, 8%; Paulo de Oliveira, 6%. Não sabe ou não respondeu são 20%.

O Ibope ouviu 1.806 pessoas, entre quinta (4) e hoje (6). A pesquisa foi encomendada pelo Grupo RBS e registrada no Tribunal Regional Eleitoral sob o protocolo RS-08318/2018 e no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo BR-01489/2018.