Datafolha: Dilma lidera disputa pelo Senado com 23% dos votos válidos em MG

A ex-presidente Dilma Rousseff (PT) continua na dianteira da disputa pelo Senado em Minas Gerais, aponta nova pesquisa Datafolha divulgada neste sábado (6). Dilma tem 23% dos votos válidos, seguida de Rodrigo Pacheco (DEM), com 15%. Depois, aparecem Carlos Viana (PHS) com 14%, e Dinis Pinheiro (SD) com 12%. Os três últimos estão tecnicamente empatados.

Fábio Cherem registrou 9% dos votos válidos. Rodrigo Paiva (Novo) tem 6%, Miguel Correa (PT) tem 5%, Coronel Lacerda (PPL) tem 4%, Bispo Damasceno (PPL) tem 3%, Duda Salabert (PSOL) tem 2%, Tulio Lopes (PCB) tem 2%. Os demais não alcançaram 1%.

Os votos válidos desconsideram brancos, nulos e indecisos.

Questionados sobre a primeira vaga do Senado, 13% dos entrevistados declararam que pretendem votar em branco ou nulo e 15% ainda não sabem em quem votar. Para a segunda vaga, 20% disseram que irão votar branco ou nulo e 28% ainda não decidiram.

Considerando os votos totais, Dilma aparece com 28% (tinha 27% na pesquisa anterior), Pacheco (DEM) tem 19% (manteve o desempenho anterior), Viana (PHS) tem 17% (tinha 16%) e Pinheiro manteve-se estável com 15% . A pesquisa anterior foi divulgada na quinta-feira, dia 4.

Cherem tem 12% (tinha 13%), Paiva tem 8% (tinha 9%), Correa tem 6% (tinha 4%), Lacerda tem 5% (mesmo índice), Damasceno tem 3% (tinha 5%), Salabert manteve 3% e Lopes tem 3% (tinha 4%).

A pesquisa foi a campo ontem e hoje (6) e ouviu 2.926 eleitores em 70 cidades de Minas Gerais. A margem de erro é de 2 pontos porcentuais para mais ou para menos, para o total da amostra. O levantamento foi encomendado pela Folha e pela TV Globo e registrado no Tribunal Superior Eleitoral com o número MG-08940/2018.