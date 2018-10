Pompeo deixa Tóquio rumo a Pyongyang para se encontrar com Kim Jong-un

06/10/2018 | 19:35



O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, deixou Tóquio rumo a Pyongyang, na Coreia do Norte, prometendo que os Estados Unidos coordenarão esforços com os aliados Japão e Coreia do Sul para persuadir os norte-coreanos a desmantelarem seu programa nuclear.

Na véspera de sua quarta visita à Coreia do Norte, Pompeo se encontrou no sábado com o primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, para tentar unificar as posições dos países no momento em que o secretário de Estado dos EUA pretende organizar uma segunda reunião entre o presidente americano, Donald Trump, e o líder norte-coreano, Kim Jong-un.

Pompeo disse que é importante ouvir o líder japonês "para que tenhamos uma

visão totalmente coordenada e unificada". O americano também prometeu que durante sua reunião com Kim, no domingo, ele iria abordar os casos de cidadãos japoneses

sequestrado pela Coreia do Norte.