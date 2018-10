General Mourão volta a fazer declaração polêmica sobre raça

06/10/2018 | 19:34



O general Hamilton Mourão, candidato à vice-presidência na chapa encabeçada por Jair Bolsonaro (PSL), fez neste sábado, 6, mais uma declaração inusitada ao desembarcar no início da noite de hoje, 6, o aeroporto de Brasília. Depois de uma rápida entrevista, o general apontou para um adolescente que o esperava no saguão, acompanhando a comitiva familiar, e disparou: "Meu neto é um cara bonito, viu ali? Branqueamento da raça."

Mourão já havia causado polêmica ao vincular o negro à malandragem e o índio à indolência, em palestra de campanha em Caxias do Sul (RS). Depois da repercussão negativa da fala, justificou-se dizendo que se autodeclarara índio no TSE. O general afirmou que não teme conflitos durante o pleito deste domingo (7), apesar da polarização da campanha. "Não estamos com medo disso. Somos dois militares oriundos do Exército de Caxias, o Pacificador. Vamos pacificar as coisas", afirmou.