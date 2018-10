Votação do Senado americano confirma Brett Kavanaugh à Suprema Corte

06/10/2018 | 17:11



O Senado americano confirmou Brett Kavanaugh à Suprema Corte neste sábado, cimentando uma maioria conservadora na principal corte do país, depois de uma disputa acirrada por acusações de agressão sexual contra ele. O juiz foi indicado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Kavanaugh foi confirmado por uma margem de dois votos, com 50 a favor e 48 contra. Os republicanos ficaram mais confiantes de que seriam capazes de confirmar a nomeação de Kavanaugh depois que o relatório do FBI, que os senadores analisaram na quinta-feira, não levantou nenhuma nova preocupação do pequeno grupo de legisladores indecisos.