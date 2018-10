Kourtney Kardashian se defende após hater dizer que ela não trabalha

06/10/2018 | 17:11



As redes sociais fizeram com que as celebridades ficassem mais próximas de seus fãs. Mas não só isso. Muitas vezes, os famosos aproveitam essa relação direta para responder os haters que se manifestam negativamente nas publicações dos artistas.

Kourtney Kardashian respondeu um comentário que recebeu em uma de suas fotos no Instagram, quando um seguidor que questionou o trabalho da Kardashian. Kourt publicou uma foto de biquíni na piscina em uma tarde de sexta-feira, quando recebeu o comentário: Mas você nunca trabalha. Kourtney não gostou nem um pouco e respondeu:

Deixe-me responder a você com todo o tempo que eu tenho... Oh espere, meu advogado está na outra linha para discutir seis negócios, tem uma câmera no meu rosto gravando a 16º temporada de Keeping Up With The Kardashian (você já deve ter ouvido falar), e eu estou criando meus três filhos incríveis... Deus abençoe você e sua preocupação comigo.

Outro seguidor respondeu o comentário da Kardashian:

Dê seus filhos para a babá.

E mais uma vez Kourtney tinha a resposta na ponta da língua:

Ou com o pai deles. Se você gosta de versículos da Bíblia: Matheus 7:1-2. 1 Não julgue, ou você também será julgado. 2 Pois da mesma maneira que julgas os outros, serás julgado e, com a medida que usas, serão medidos para ti.