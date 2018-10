Tigre deixa vitória escapar no fim e segue sem triunfar

Da Redação

06/10/2018



Gol no fim do jogo tirou a chance do São Bernardo vencer pela primeira vez na segunda fase da Copa Paulista. O Tigre vencia a partida contra o Juventus, no Estádio da Rua Javari, na Capital, até os 47 minutos do segundo tempo, quando o atacante Portuga, de cabeça, empatou.

O resultado manteve o time do Grande ABC na lanterna do Grupo 6, embora os comandados do técnico Wilson Júnior tenham somado o primeiro ponto nesta etapa do torneio. Curiosamente, Wilson Júnior treinou o Juventus e considerava a partida contra o Moleque Travesso como decisiva para as pretensões do Tigre na competição.

O atacante Adilson abriu o placar para os donos da casa, aos 32 minutos do primeiro tempo. Marcelo Vilela empatou, aos 38. Aos 46 da primeira etapa, o meia Samuel virou, placar que seguiu até o gol decisivo de Portuga.

O São Bernardo encara justamente o Juventus na próxima partida, desta vez no Estádio 1º de Maio. O jogo acontece no próximo sábado, às 15h.