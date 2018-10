Santo André desencanta na segunda fase da Copa Paulista

Dérek Bittencourt

06/10/2018



O Santo André, enfim, venceu na segunda fase da Copa Paulista. Na tarde deste sábado, recebeu o Audax no Estádio Bruno Daniel e colecionou os três primeiros pontos no Grupo 5 do torneio, subindo para o terceiro lugar e ultrapassando a própria equipe de Osasco, que caiu para quarto, com um.

O Ramalhão foi dominante durante quase todo o tempo. Apostando nas tramas ofensivas do veloz ataque, o time da casa poderia ter aberto o placar logo aos oito, mas Natan desperdiçou penalidade.

Ainda assim, os andreenses seguiram no comando da partida e, aos 30, Natan se redimiu: David Ribeiro cruzou na medida para o camisa 10 marcar, de cabeça, o primeiro gol ramalhino.

Já na segunda etapa, logo aos sete, após grande jogada do ataque, Frank recebeu de Garré e ampliou para o Santo André. No fim, aos 40, em nova penalidade, David Ribeiro fechou o placar para o Ramalhão.