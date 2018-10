Candidato do PCO ao Senado pelo Rio morre aos 53 anos

06/10/2018 | 16:36



O candidato ao Senado pelo Rio de Janeiro Fernando Fagundes Ribeiro (PCO) morreu na sexta-feira, 5, em decorrência de complicações após sofrer um aneurisma durante ato de sua campanha, informou o partido. Ele tinha 53 anos e era professor na Universidade Federal Fluminense (UFF).

De acordo com o partido, ele permaneceu inconsciente por alguns dias, hospitalizado, e uma das possíveis causas de sua morte foi uma infecção generalizada decorrente de uma infecção hospitalar. O candidato aparecia com 1% das intenções de voto na última pesquisa Ibope para o Senado no Estado.

A candidatura de Fernando Fagundes havia sido indeferida pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), mas ele era considerado apto a concorrer porque havia a possibilidade de recurso.

"O companheiro Fernando sempre será lembrado pelo seu natural espírito coletivo, altruísmo, grande inteligência e solidariedade humana, traços característicos do militante revolucionário e tão ausentes na política burguesa", escreveu a Executiva Nacional do PCO, em nota. "Nossa maior demonstração de respeito pela memória do companheiro é levar adiante a luta, a qual ele foi obrigado a deixar, por um capricho do destino, com a maior firmeza e dedicação que nunca."