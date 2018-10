Em discurso, Doria se aproxima de Bolsonaro e 'esquece' Alckmin

Aline Melo

Do dgabc.com.br



06/10/2018 | 16:36



Em agenda no Centro de São Bernardo, o candidato do PSDB ao governo do Estado, João Doria, voltou a endurecer o discurso de Segurança Pública, se aproximando do presidenciável do PSL, Jair Bolsonaro, e não citou o nome do postulante de seu partido à Presidência da República, o ex-governador paulista Geraldo Alckmin.

Doria discursou em caminhão de som na Rua Marechal Deodoro, ao lado dos prefeitos Orlando Morando (PSDB), de São Bernardo, e Paulo Serra (PSDB), de Santo André. Candidatos a deputado da coligação tucana na região também acompanharam o ato.

Indagado pela imprensa sobre o fato de não ter falado em seu padrinho político, Doria minimizou. “Estou aqui para falar da eleição estadual. Geraldo Alckmin é meu candidato a presidente. Mas, a partir de segunda-feira, sou contra o PT”, disparou, sinalizando o embarque na campanha de Bolsonaro, caso haja segundo turno. As mais recentes pesquisas de intenções de voto apontam disputa na reta final entre Bolsonaro e o candidato do PT à Presidência, Fernando Haddad.

O tucano empunhou o microfone em frente à Igreja Matriz e disparou ataques ao PT. “O Fernando Haddad é preguiçoso. Eu ganhei dele na Capital (na eleição de 2016, quando Doria se elegeu prefeito de São Paulo, impedindo a reeleição do petista)”. Ele também assegurou que, “a partir de janeiro, o PSDB sairá do muro”. “Acabou essa história. O PSDB terá de se posicionar.”