Urnas eletrônicas só chegarão a áreas mais violentas do Rio de madrugada

06/10/2018 | 16:14



As urnas eletrônicas começaram a ser levadas aos 4.896 locais de votação do Estado do Rio ao longo deste sábado (6), para a votação que começa às 8 horas de domingo (7). No entanto, em 386 pontos de votação as urnas só chegarão a partir das 5 horas de domingo por questão de segurança - há o receio de que, se passassem a noite nos locais de votação, essas urnas pudessem sofrer vandalismo ou mesmo furtadas. São quase 8% do total de pontos de votação, sendo 156 pontos na Baixada Fluminense, 136 na capital e 94 no interior. Ao todo, 38.698 urnas serão distribuídas pelo Estado do Rio

Neste sábado (6), o secretário estadual de Segurança do Rio, Richard Nunes, garantiu que nenhum eleitor será submetido a imposições de traficantes ou milicianos na hora de votar: "Estamos presentes em todos os locais de votação, para garantir o livre arbítrio do eleitor", afirmou, em entrevista coletiva concedida no Centro Integrado de Comando e Controle, no centro do Rio, onde foi montado um gabinete de crise para acompanhar a eleição e agilizar o atendimento a eventuais incidentes.

Segundo a Secretaria de Segurança, 40 mil agentes de segurança estarão trabalhando no Estado do Rio neste domingo (7) - 35 mil policiais militares e 5 mil integrantes das Forças Armadas. Dentre os PMs, o efetivo habitual para um domingo, de 21.800 agentes, foi reforçado por mais 13.200 policiais.