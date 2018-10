Amizade desfeita! Em A Fazenda, Perlla e Nadja discutem e cantora xinga: - Psicopata

06/10/2018 | 16:11



Amizade desfeita! Perlla e Nadja Pessoa já estavam se estranhando em A Fazenda 10, mas antes da Festa no Gelo, que rolou na última sexta-feira, dia 5, as duas discutiram no banheiro.

Tudo começou quando Nadja foi enxugar seu rosto e a cantora, que estava fazendo chapinha nos cabelos, se incomodou. As duas começaram então a trocar farpas e Perlla xingou:

- Louca, psicopata.

Nadja não ficou atrás e mandou:

- Sua família deve estar morrendo de vergonha de você.

Pesado!