Bayern leva 3 do Mönchengladbach, soma novo tropeço e cai para quinto no Alemão

06/10/2018 | 15:35



Atual hexacampeão nacional e dono de uma longa hegemonia no país, o Bayern de Munique vive um início de Campeonato Alemão irreconhecível. Neste sábado, o time da Baviera somou o terceiro tropeço consecutivo na competição ao perder para o Borussia Mönchengladbach em plena Allianz Arena por 3 a 0.

Nas últimas duas rodadas, o Bayern já havia perdido para o Hertha Berlin e empatado com o Augsburg. O cenário é ainda pior se levada em consideração a Liga dos Campeões, pela qual o time empatou com o Ajax, em casa, na última terça-feira. Apesar do pouco tempo de temporada, a pressão já começa a ficar insustentável sobre o técnico Niko Kovac.

Isso porque os tropeços tiraram o Bayern da liderança e o colocaram na quinta colocação do Alemão, fora até da zona de classificação para a Liga dos Campeões. São apenas 13 pontos em sete rodadas, já a quatro do Borussia Dortmund, que assumiu a ponta. Na vice-liderança, aparece justamente o Mönchengladbach, que subiu para 14 pontos.

Aproveitando a pressão sobre o Bayern, o Mönchengladbach foi para cima neste sábado e construiu a vitória nos primeiros minutos. O time visitante abriu o placar aos nove minutos, quando Alassane Plea recebeu de Jonas Hofmann pela esquerda, cortou para o meio e bateu de fora da área, no cantinho.

O Bayern ainda assimilava o primeiro gol quando levou o segundo. Aos 15, Lars Stindl recebeu outro bom passe de Jonas Hofmann, cortou Hummels e bateu no canto, deixando Neuer apenas observando.

Com o resultado adverso, o Bayern foi para cima e chegou a ter um gol anulado no segundo tempo. Mas quem marcou foi o Mönchengladbach. Aos 42, após chute de Kramer para a área, Herrmann dominou, a bola resvalou no braço e ele encheu o pé para marcar. Alertado pelo VAR, o árbitro reviu o lance, mas confirmou o gol.

Em crise, o Bayern agora terá 14 dias para se preparar para seu próximo objetivo, o duelo diante do Wolfsburg, fora de casa, no próximo dia 20, novamente pelo Alemão. No dia seguinte, o Mönchengladbach tenta manter o bom início de temporada diante do Mainz, em casa.