A eleição da internet e do smartphone

Do Diário do Grande ABC



06/10/2018 | 15:13



Por mais que as eleições presidenciais anteriores tenham sido disputadas, há muito tempo não chegávamos à véspera de votação em clima tão polarizado e, pelas circunstâncias, sem ter a oportunidade de assistir ao embate entre os dois principais colocados nas pesquisas. Bolsonaro, convalescente da facada que levou em plena campanha, não compareceu aos debates, mas está na dianteira. Haddad, que espera arrebatar votos transferidos do encarcerado Lula, sofre o ataque de Ciro Gomes, Marina Silva e Geraldo Alckmin, que ainda sonham em abiscoitar a segunda vaga para concorrer com o capitão no segundo turno. Ainda há o esforço dos bolsonaristas para liquidar tudo já amanhã, atingindo 50% mais um dos votos válidos.

A internet e as redes sociais nela residentes constituem o grande diferencial do momento. Até as eleições anteriores, o rádio e a TV eram a grande força de divulgação das candidaturas e da disputa entre os candidatos. Hoje esse lugar é ocupado pela internet, onde as máquinas de campanha mobilizam os eleitores e simpatizantes e estes fazem a multiplicação das mensagens em altíssima velocidade. Tanto que Geraldo Alckmin, o dono da maior fatia do horário gratuito de propaganda, está com modestos 8%, em quarto lugar nas pesquisas.

Além de toda a rede de computadores fixos, que tem acesso à internet, a população dispõe hoje dos notebooks e dos smartphones. Segundo recente levantamento do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), 138 milhões de brasileiros possuem os telefones inteligentes, transformados em sonho de consumo da população nos últimos anos. É por ele que os eleitores de hoje agitam suas preferências na disputa. Só nos últimos dois meses, todos nós tivemos a oportunidade de assistir ou até ter amizades eletrônicas rompidas por conta da divergência eleitoral exacerbada. Por certo, parte delas se reatará após as eleições e outras, não. É o imperativo do novo tempo, onde as redes eletrônico-digitais unem (e desunem) a população.

No próprio interesse, no entanto, o eleitor deve considerar que a mídia impressa – especialmente os jornais – ainda é a grande fonte de informação segura e orientação ao eleitor. Os jornais têm cumprido grande papel como veiculadores das notícias (boas e ruins) sobre o processo eleitoral e seus candidatos. E o mais interessante: também são acessados através da internet e do smartphone, o que os coloca nas mãos de toda a população, independentemente de classe social. A essa altura dos acontecimentos, espera-se que o eleitor compareça para votar, e o faça consciente e da melhor forma possível.

Dirceu Cardoso Gonçalves é tenente e dirigente da Aspomil (Associação de Assistência Social dos Policiais Militares de São Paulo).

Palavra do Leitor

Em primeiro

Aquele encenador – tiririca da terceira idade – defenestrado do Senado estar em primeiro lugar nas pesquisas é surreal por parte dos eleitores paulistas, especialmente porque precisamos de sangue novo. Não precisamos de gente que use a tribuna para cantar, defender bandido internacional etc. ‘Pelamordedeus’, paulistas! Temos melhores opções!

Aparecida Dileide Gaziolla

São Caetano

Elogio

O Brasil é País onde quase nada funciona a contento. Sem medo de errar cito bancos, operadoras de planos de saúde e celular como as piores. Dificilmente fazemos contrato, ou compramos algo sem que apareça um problema. Mas quero elogiar um serviço que existe em São Paulo e funciona sem que o cidadão tenha que passar por qualquer estresse. É o Poupatempo. Fui renovar minha carta no de Santo Amaro, fiz o agendamento e compareci ao local, no dia e hora marcados. Após 15 minutos, saí de lá levando meu protocolo para retirar minha carta. Parabéns aos funcionários, todos gentis e educados. Bom seria se os demais serviços adotassem como prática respeitar o cliente e atendê-lo com rapidez e eficiência.

Izabel Avallone

Capital

Constituição

Ontem, comemoramos o 30º aniversário da nossa Constituição. Entre todas, esta foi a pior! Em 30 anos já fizemos 99 emendas e continuam em curso mais 1.477, em discussão no Congresso. Pelo jeito, a influência das mãos dos esquerdistas na elaboração desta Carta Magna só serviu para registrar as suas demagogias de muitos direitos, mas sem criação de recurso para sustentá-los. Por exemplo, todos aqueles que recebiam do governo o fundo rural de meio salário mínimo foram incluídos na Previdência Social com valor de um salário mínimo às custas dos seus contribuintes. Como é fácil fazer gentileza com o chapéu dos outros!

Benone Augusto de Paiva

Capital

Silenciosos

Enquanto os demais partidos estão impedidos de qualquer ato público, a partir de hoje os fiéis evangélicos estão reunidos em seus templos e recebendo orientação para votarem em Jair ‘Messias’ Bolsonaro. Esse imenso grupo silencioso de eleitores, com certeza não foi representado nas matrizes de pesquisas (não confiáveis) que têm sido divulgadas, algumas com claras intenções de influir no pleito. Não me surpreenderia com a vitória de Bolsonaro já no primeiro turno.

Claudio Juchem

Capital

Hora da verdade

Amanhã o eleitor brasileiro terá oportunidade de escolher o presidente! E que assuma a responsabilidade. O que preocupa é que, como indicam as pesquisas, as opções postas são de um líder, em princípio, despreparado para o cargo, e outro que representa o que há de pior na política brasileira.

Paulo Panossian

São Carlos (SP)

A João Doria

Sobre reportagem publicada neste Diário (Política, ontem), a STM (Secretaria dos Transportes Metropolitanos) esclarece que nunca deixou de buscar equacionamento para a questão dos recursos financeiros necessários à implantação da Linha 18-Bronze. No momento está reestruturando o projeto financeiro do empreendimento. Entre outros fatores, essa reestruturação depende da autorização pela Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) para abrir negociação com bancos privados para a obtenção de recursos, via financiamento, para as desapropriações necessárias. O governo sempre buscou resolver a questão econômica para dar início às obras da Linha 18-Bronze.

Secretaria dos Transportes Metropolitanos

Resposta

Em atenção à carta do leitor Denis Luche Ramos (Punguistas, ontem), a SSP (Secretaria da Segurança Pública) esclarece que as polícias Civil e Militar estão atentas à variação criminal na região do terminal de Santo André e atuam para reduzir a ação de infratores na área. Nos oito primeiros meses deste ano houve redução de 16,56% dos roubos, 24,84% dos roubos de veículo e 0,47% dos furtos em geral, em comparação com o mesmo período de 2017. No período, 392 pessoas foram presas; 44 armas ilegais, apreendidas; e 88 veículos foram recuperados no 1º Distrito Policial de Santo André, que cobre a área.

Secretaria da Segurança Pública