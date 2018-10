Perigo nos trilhos

Do Diário do Grande ABC



06/10/2018



A falta de zelo com os usuários tem causado acidentes graves na Linha 10-Turquesa da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. Equipamentos em desconformidade com as normas de segurança preconizadas por órgãos técnicos colocam em risco a integridade dos passageiros que utilizam o meio de transporte no Grande ABC. O vão entre as composições e as plataformas das estações, por exemplo, provocou a queda de 42 pessoas no ano passado, quase uma por semana. Em vez de investir na solução definitiva dos problemas, o governo do Estado, responsável pela CPTM, gasta recursos em medidas paliativas.

Como bem sabe qualquer usuário dos trens metropolitanos, uma das únicas ações da companhia para evitar os riscos de acidentes no embarque e desembarque das composições são mensagens sonoras e escritas, cuja eficiência é bastante reduzida, ainda mais com a superlotação característica do sistema. A CPTM deveria investir em soluções tecnológicas para tornar mais tranquila a vida dos passageiros.

A falta de homogeneidade nos trens da companhia, que possui composições de vários modelos e idades, torna mais difícil a solução do problema. Mas se quiser reduzir o número de acidentes, para zero ou próximo dessa meta, o governo do Estado precisa intervir. Não se pode tolerar que, em alguns casos, o espaço entre trem e plataforma seja de 29 centímetros, como no caso da parada de Rio Grande da Serra, ou quase três vezes o limite preconizado pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), que fala em dez.

No Grande ABC, parte do problema se deve ao compartilhamento das linhas por composições de passageiros e de cargas, já que estas demandam espaços maiores. Segregar os trens de acordo com a sua natureza seria, pois, o primeiro passo para resolver a questão. A CPTM deveria iniciar, de imediato, estudos neste sentido. Se nada for feito, a tendência é que os acidentes aumentem, dado o envelhecimento da população. Afinal, como se sabe, idosos têm mais dificuldades para entrar e sair dos vagões.