Na reta final, Marinho conta com voto de indecisos

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



06/10/2018 | 14:32



Em seu último ato de campanha, o ex-prefeito de São Bernardo e candidato a governador do Estado de São Paulo, Luiz Marinho (PT), afirmou que conta com o voto do eleitor que ainda está indeciso. “Eleição não se decide nem por pesquisa, nem por voto útil, nem por fake news, se decide por voto na urna”, declarou. “É isso que a gente pede ao nosso povo, especialmente aquele (eleitor) indeciso, que busque avaliar. Tem muitas informações disponíveis, comparação de perfil dos candidatos, do compromisso histórico dos candidatos, peço que avalie e vote corretamente, para que possamos ter São Paulo e o Brasil em sintonia para um projeto de desenvolvimento e geração de emprego”, completou.

A caminhada que começou na sede do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e seguiu até a Praça da Matriz, no centro de São Bernardo, contou com a participação de cerca de 5.000 pessoas, segundo os organizadores. “Estou com o sentimento de missão quase cumprida, tem que aguardar amanhã as urnas, mas estamos seguros que a campanha foi linda, maravilhosa, uma energia fantástica da nossa militância, tenho que agradecer o empenho deles e estou seguro que teremos dado uma grande contribuição para levar (Fernando) Haddad ao segundo turno”, pontuou.

Segundo a última pesquisa Datafolha de intenção de voto, Marinho aparece em quarto lugar, com 6% da preferência do eleitorado, e segundo os números, longe da possibilidade de disputar o segundo turno. João Doria (PSDB) e Paulo Skaf (MDB) lideram, tecnicamente empatados; o tucano com 26% e o emedebista com 22%. O governador Marcio França (PSB) tem 16%. O petista, no entanto, avalia que o resultado final pode ser diferente. “A expectativa que vamos cumprir o que temos feito ao longo das últimas eleições. Podemos observar, na maioria das vezes, que (com relação ao) resultado da última pesquisa, temos pelo menos a ordem de 10% a mais no resultado das urnas”, avaliou.

Marinho destacou as dificuldades da campanha, a segunda realizada desde que foi proibido o financiamento privado. “O PT fez uma campanha na base do sacrifício, especialmente em São Paulo. Tivemos uma restrição orçamentária dramática, mas temos que valorizar o trabalho da nossa militância que é ímpar, faz a diferença em todas as eleições e fará de novo nessa”, concluiu.