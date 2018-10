Motivo para Tom Cruise ter se afastado da filha, Suri, é revelado

06/10/2018 | 13:11



Que Tom Cruise é um dos maiores astros de Hollywood há décadas sem perder o posto - isso não é novidade. Mas, infelizmente, ele costuma conquistar manchetes não só com suas bilheterias e estreias de sucesso.

O relacionamento - ou a falta de um - com sua filha Suri Cruise, nascida em 2006, ano em que ele se casou com Katie Holmes, é alvo de muita especulação por parte dos fãs. Desde que o casal se separou, em 2012, não há cliques ou registros de Cruise com a filha mais nova.

Um dos motivos para isso ter acontecido, seria a religião de do ator. Segundo o Hollywood Life, uma fonte afirmou que os líderes da cientologia, religião que o ator segue, indicaram Suri como supressiva e por isso Tom deveria se afastar da filha:

- Se uma pessoa é considerada supressiva pela Igreja da Cientologia, há uma política interna que prega o distanciamento total entre os membros da igreja e esses indivíduos.

Para os líderes da religião, isso significa que Suri pode trazer problemas e não tem forte ligação com a fé, assim como a mãe.