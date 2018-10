Homem que se passou por Justin Bieber na internet é condenado a quase quatro anos de prisão

06/10/2018 | 13:11



Após se passar por Justin Bieber na internet para conseguir fotos de crianças nuas, Bryan Asrary foi condenado a três anos e oito meses de prisão, na última sexta-feira, dia 5, por pornografia infantil e manipulação de menor de idade, segundo o TMZ.

Em 2014, Asrary fingiu ser o cantor canadense nas redes sociais para conseguir fotos de crianças nuas. Em 2017, acabou sendo detido após entrar em contato com uma menina de nove anos de idade ao ver um comentário dela em uma das fotos de Justin no Instagram e ter mandado mensagens para a garota dizendo que conseguia marcar um encontro entre ela e Bieber, e depois por se passar pelo próprio cantor.

Bryan confessou que pediu fotos da garota nua e a ameaçou, afirmando que a machucaria caso não enviasse as imagens. A menina acabou enviando uma foto e um vídeo. O acusado ainda revelou que fez isso com outras garotas e as ameaçou afirmando divulgaria as imagens nas redes.