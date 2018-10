Bruna Marquezine faz tatuagem embaixo do seio

06/10/2018 | 13:11



Fim do mistério! Bruna Marquezine havia deixado os fãs curiosos ao revelar na última sexta-feira, dia 5, que estava fazendo novas tatuagens. Mas, neste sábado, dia 6, a tatuadora Sabrina Conde mostrou em seu Instagram um dos desenhos escolhidos pela atriz.

A profissional, que já tatuou Sasha e Xuxa Meneghel, publicou uma foto revelando que a atriz agora possui um ramo de flores embaixo do seio. Na imagem, Bruna aparece cobrindo a parte íntima e deixando em evidência o desenho, feito com traços bem finos.

Muito obrigada pela confiança, Bru, escreveu Sabrina.

Na imagem, ainda é possível ver uma tatuagem antiga de Bruna, um coração no dedo anelar. O desenho também foi feito por Neymar, tempos depois que a beldade já havia realizado a tatuagem.

Na caixa de comentários da publicação, Fernanda Souza entregou que havia dado a indicação à amiga. No programa Vai Fernandinha, Sasha realizou a tattoo com a profissional e também fez um ramo de flores.

Que bom que deu certo. Não rolou em São Paulo, mas rolou aí, escreveu a esposa de Thiaguinho, se referindo ao fato do trabalho ter sido realizado em Paris, na França, onde Bruna está passando uma temporada. Monica Benini, esposa de Junior Lima, também gostou do desenho e comentou na postagem: Que lindo! Já Sasha apenas curtiu a postagem, mostrando aprovação no desenho feita pela amiga.

Essa pode não ser a única tatuagem nova de Bruna. Em vídeos, ela apareceu tatuando o pulso e também um dos membros inferiores. Além do ramo de flores e do coração, ela já possui outros desenhos espalhados pelo corpo, como uma cruz na costela e uma âncora no tornozelo.