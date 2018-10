Luciana Gimenez esclarece rumores de affair com Leonardo DiCaprio e dispara: Cara de gostosinho

06/10/2018 | 13:11



Luciana Gimenez pôs fim aos rumores de que estaria se envolvendo com o galã Leonardo DiCaprio. Em entrevista na noite da última sexta-feira, dia 5, durante desfile do estilista Vitor Zerbinato, em São Paulo, a apresentadora negou o affair, mas confirmou a amizade entre eles e ainda disparou elogios para o astro de Hollywood.

- As pessoas falam demais. Eu conheço o Leo há muito tempo porque ele é muito amigo do pai do meu outro filho, do Mick Jagger. Basta você ir nos lugares que as pessoas comentam, entendeu? Então a gente vai em uma festa e está junto porque está no mesmo grupo de amigos. Aí o povo fica falando, e se você não desmente... Mas também tudo que falam, você vai desmentir? Ele é meu amigo, conheço há anos, não tem nada haver, nada demais.

Indignada sobre os rumores, Luciana ainda imaginou como seria se relacionar com DiCaprio:

- Nossa você está no lugar com a pessoa e já falam que você está pegando, se for assim já peguei São Paulo inteira. Ia ser uma boa, mas não é o caso, ele é amigo, mas ia ser bom, ele tem uma cara de gostosinho mesmo.

Solteira desde o término de seu casamento com Marcelo de Carvalho, Luciana Gimenez, que voltou ao Brasil após uma temporada na Europa, onde falou sobre os crushes da viagem, garantiu que não está encalhada e aproveitando muito bem a nova fase de sua vida:

- Conhecer eu conheço várias pessoas. Mas calma, encalhada eu não fico não, estou sozinha por opção. Acabei de me separar, não estou afim de entrar em outra não. Dá um tempo para mim, né? Fiquei tanto tempo casada, né? É tão bom dormir na minha casa sozinha assim, espalhada. Chego a hora que eu quero, faço o que eu quero, ninguém fala nada. Estou vivendo um momento solteirice, não estou precisando de homem, não. Tá tudo certo, ninguém paga minhas contas... Aliás, nunca pagaram, então está tudo certo, estou curtindo.

Mas confessou que a separação não foi fácil e que ainda está aprendendo a lidar com o fato de não ter um companheiro ao seu lado a todo instante:

- É difícil se separar porque obviamente são muitos anos e eu amava meu ex-marido para caramba, então é um momento delicado, eu prefiro tirar esse momento para me reestruturar emocionalmente. Eu acho que você tem que aprender a ficar sozinha e eu não sabia, fiquei muito tempo casada, então agora eu vou aprender a ficar sozinha, aí quem sabe... Mas agora eu estou bem!