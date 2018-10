Ticiane Pinheiro fala sobre planos de engravidar

06/10/2018 | 13:11



Ticiane Pinheiro esteve na noite da última sexta-feira, dia 5, no desfile do estilista Vitor Zerbinato, que apresentou a coleção de Alto Verão 2019 durante o evento Fashion Meeting em São Paulo. Em bate-papo com a imprensa, a apresentadora da RecordTV deu detalhes sobre os planos de ter um filho com o marido César Tralli.

- Eu sempre quis ter 2 filhos, mas já sou realizada como mãe. Estamos deixando a vida levar e em tranquilos. Se acontecer, aconteceu (...) . Pra mim tanto faz se vier uma menina ou menino! Eu tive uma experiencia muito gostosa com a Rafa, que se eu tivesse outra menina seria perfeito. Mas dizem que menino é muito grudado com a mãe! Queria ter essa experiencia também, entregou.

Tralli ainda não é pai, mas já mostrou para a esposa que se dá muito bem com crianças. Tici contou que ele e a filha, Rafinha Justus, fruto da relação com Roberto Justus, se dão superbem:

- Ele tem inteligência emocional para lidar com a Rafa. Às vezes ela dá um nó na gente e ele é muito paciente, sabe fazer brincadeiras. Ela brinca que ele é o Google dela. As coisas mais absurdas ele sempre tem uma resposta, disse ela.

Fofos, né?