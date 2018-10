Filha de Flávia Alessandra e Otaviano Costa completa oito anos e ganha festa de aniversário

06/10/2018 | 13:11



Flávia Alessandra e Otaviano Costa comemoraram o aniversário da filha caçula, Olívia, na noite da última sexta-feira, dia 5.

A irmã de Giulia Costa completou oito anos de idade e ganhou uma festinha inspirada no seriado da Disney, Gravity Falls: Um Verão de Mistérios. O evento aconteceu em uma casa de festas no Itanhangá, no Rio de Janeiro e a família se reuniu para um clique superfofo antes de curtir a noite em família.

Ao chegar no local, Flávia Alessandra foi cumprimentada pelas amiguinhas de Olívia. Otaviano e Flávia Alessandra chegaram juntos e acompanhados das filhas. Para a ocasição, Flávia apostou em uma saia e uma camisetinha neon, além de botas preta.

Na hora do parabéns, Olívia mostrou toda sua fofura e mandou um beijinho para os convidados. Olha só a mesa de doces toda inspirada no seriado preferido da garotinha!

Entre os convidados famosos estava Vanessa Giácomo, que posou para os cliques ao chegar no evento, e Thiago Fragoso que também registrou sua chegada na festa.