Zilu Camargo divulga vídeo inédito do casamento de Camilla Camargo

06/10/2018 | 13:11



Camilla Camargo e Leonardo Lessa seguiram para a Jamaica após se casarem no dia 27 de setembro. Mas Zilu Godói Camargo ainda não superou o casamento da filha e continua relembrando os momentos do grande dia em suas redes sociais. Em seu Instagram, ela compartilhou um vídeo em inédito dos preparativos e da cerimônia, mostrando todos os detalhes da produção da noiva e irmã de Wanessa Camargo.

#TBT do amor, da família, do sonho concretizado, dos momentos inesquecíveis, e de uma princesa linda e serena chamada @camilla_camargo!!! Há uma semana vivenciamos a sua alegria, e abençoamos com o nosso amor!!!!, escreveu Zilu na legenda da publicação.

O clima romântico do vídeo e a decoração da cerimônia e da festa foram bastante elogiados pelos seguidores de Zilu, que ficaram encantados com o evento. Apesar disso, muitos notaram que duas pessoas ficaram de fora da publicação: o atual namorado de Zilu, Marco Ruggiero, e Graciele Lacerda, atual companheira de Zezé Di Camargo, pai da noiva. Os dois compareceram ao casamento, mas acabaram não saindo no vídeo. Aliás, essa foi a primeira vez que a ex-esposa do cantor sertanejo encontrou com a jornalista após todas as polêmicas em torno do fim do casamento dos pais de Wanessa e Camilla.