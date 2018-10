Em acordo de custódia com Jennifer Garner, Ben Affleck será monitorado enquanto estiver com os filhos

06/10/2018 | 13:11



Ben Affleck e Jennifer Garner entraram em um acordo sobre a custódia dos filhos após finalizarem o processo de divórcio. No entanto, segundo o TMZ, o acordo ainda é vago e um dos motivos seria os problemas do ator com o vício em álcool. O ex-casal há muito tempo já havia concordado em compartilhar a custódia dos três filhos, dividindo em custódia legal e física.

Na legal, ficou definido que eles irão definir em conjunto as decisões que afetam a vida das crianças, como a edução e várias outras atividades que ela desempenharão. Quando à custódia física, o assunto se torna mais complicado. Jen não quis finalizar nenhum acordo, pois Ben ainda está lidando com sua dependência e tem enfrentado passagens pela reabilitação desde que terminaram o casamento. Ele

Portanto, de acordo com o veículo, ainda não há qualquer definição específica sobre com quem as crianças irão passar a maior parte do tempo. Fontes alegaram que é possível que os pequenos morem com Jennifer e, quando Affleck estiver com as crianças, terá um monitor para garantir que ele está sóbrio e Violet, de 12 anos, Seraphina, de nove anos, e Samuel, de seis anos de vida, estão seguros.

A notícia vem à tona após a revista People publicar que os dois estão oficialmente divorciados depois de três anos em que anunciaram a separação. Eles teriam se reunido na casa da atriz com advogados e um juiz particular para tratar os detalhes finais, a pedido de Garner. Eles assinaram os papéis para os trâmites legais que dão um ponto final em seu casamento.