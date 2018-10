Carreata com apoiadores de Bolsonaro ocupa parte da Esplanada dos Ministérios

06/10/2018 | 12:01



Uma carreata ocupa quatro faixas da Esplanada dos Ministérios liderada por eleitores de Jair Bolsonaro (PSL) e com cabos eleitorais e apoiadores de diversos nomes que disputam o governo do Distrito Federal, como Ibaneis (MDB), Eliana Pedrosa (PROS) e General Paulo Chagas (PRP). A manifestação é acompanhada pela Polícia Militar e não há registro de incidentes.

A manifestação começou mais cedo e foi organizada pelas redes sociais.

Os veículos carregam bandeiras do Brasil e dos candidatos que terão os nomes na urna no domingo, inclusive vários que disputam uma cadeira no Congresso Nacional e na Câmara Distrital.

Na região próxima à Praça dos Três Poderes, vários manifestantes deixaram os veículos e cerca de 500 pessoas estão concentradas no local.

Segundo a Polícia Militar, o trânsito na região flui pelas demais faixas da Esplanada que seguem abertas ao tráfego.

Por se tratar de um sábado, o movimento é menor e não há prejuízo à movimentação na região central de Brasília, diz a PM.