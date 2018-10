Governo da Indonésia considera transformar áreas devastadas em valas comuns

06/10/2018 | 11:44



Palu (Indonésia), 06/10/2018 - O governo da Indonésia declarou que considera transformar as áreas devastadas em valas comuns, enquanto equipes de busca ainda retiravam corpos dos destroços nos arredores de Palu, na ilha de Sulawesi, neste sábado.

Segundo dados da Agência Nacional de Gestão de Desastres da Indonésia, o número de vítimas em razão do forte terremoto seguido de tsunami que atingiu o país em 28 de setembro subiu para 1.649 pessoas. Pelo menos 265 pessoas ainda são consideradas desaparecidas e a agência avalia que esse número também pode ser maior. Mais países seguem enviando ajuda humanitária.

As equipes continuam encontrando corpos mais de uma semana depois do duplo desastre que atingiu o país. Os corpos de oito vítimas resgatadas pela Agência foram perfilados em uma vala comum no bairro de Balaroa, em Palu - uma das áreas mais atingidas pela tragédia.

O ministro da Segurança da Indonésia, general Wiranto, afirmou que o governo está considerando a possibilidade de transformar os bairros de Balaroa e Petobo, outro bairro de Palu, em valas comuns.

Segundo as autoridades locais, Petobo desapareceu do mapa diante da força do terremoto, que praticamente liquefez o solo da região. O mesmo ocorreu em uma grande parte de Balaroa. O ministro disse que a operação para recuperar corpos nessas vizinhanças é problemática porque as casas foram sugadas para dentro da terra, enterrando possivelmente centenas de vítimas. De acordo com Wiranto, não é seguro operar com equipamentos pesados na região.

Em entrevista à uma rede de televisão local, Wiranto também afirmou que o governo está discutindo com autoridades religiosas locais e familiares das vítimas a possibilidade de encerrar as buscas e tornar as áreas valas comuns. As vítimas poderiam ser consideradas "mártires", disse ele.

Um avião da Força de Segurança Interna do Japão aterrissou no aeroporto de Palu na manhã deste sábado. Soldados descarregaram toneladas de suprimentos, incluindo medicamentos e geradores portáteis, em caixas com adesivos da bandeira japonesa e as palavras "Do povo do Japão". Fonte: Associated Press.