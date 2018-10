'Estamos empatados em 3º lugar e na briga pelo 2º turno', diz Alckmin em SP

06/10/2018 | 11:28



Na véspera do 1º turno da eleição presidencial, o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin, candidato do PSDB, fez campanha na manhã desse sábado, dia 6, em Bauru, município do interior de São Paulo, sem a presença do ex-prefeito da capital João Doria, que disputa o Palácio dos Bandeirantes.

"Estamos empatados em 3º lugar e na briga pelo 2º turno. Vamos aguardar o resultado das urnas. Amanhã quem fala é o povo", disse Alckmin. O candidato tucano vai encerrar sua campanha de rua do 1º turno em uma estação de metrô na capital paulista.