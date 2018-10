Após cravar pole, Hamilton exalta Mercedes: 'Por isso somos os melhores do mundo'

06/10/2018 | 11:27



O inglês Lewis Hamilton não poupou elogios à Mercedes após cravar a pole position para o GP do Japão de Fórmula 1, que acontecerá neste domingo. No treino classificatório deste sábado, o piloto inglês foi beneficiado pela estratégia correta de sua equipe, que selou uma dobradinha no grid, com Valtteri Bottas na segunda colocação.

"A equipe fez um trabalho incrível este fim de semana", declarou Hamilton. "Toda equipe tem pessoas inteligentes, mas ultimamente, quando se trata de estar sob pressão e tomar boas decisões, tomamos a atitude certa. É por isso que somos a melhor equipe do mundo. Eles (funcionários da Mercedes) merecem isso."

Hamilton cravou 1min27s760 como melhor tempo neste sábado. No Q3, a Mercedes soube ler bem o clima e mandou seus pilotos com pneus supermacios, permitindo que eles marcassem seus melhores tempos com a pista ainda seca. Depois, quando a chuva caiu, a dobradinha já estava praticamente selada. Por outro lado, a Ferrari fez a opção errada e prejudicou o desempenho de Kimi Raikkonen, quarto colocado, e Sebastian Vettel, que largará somente em oitavo.

"A decisão que tomamos para sair no Q3 é provavelmente a decisão mais difícil. Vocês viram todos nós ansiosos, tentando definir o que fazer. A equipe saiu-se bem nesta situação e isso nos deu a oportunidade para agarrarmos esta pole position", afirmou Hamilton.

Segundo lugar no grid, com o tempo de 1min28s059, Bottas também elogiou o trabalho da Mercedes. "Como equipe, foi absolutamente perfeito. Nosso time reagiu muito bem, tomamos as decisões corretas com a chuva. Obviamente, seria uma pena para todos se chover amanhã, mas deve fazer sol", comentou.