Nos EUA, criança de 2 anos põe mais de US$ 1.000 em triturador de papel

06/10/2018 | 11:14



Um casal do Estado norte-americano de Utah contou no Twitter que o filho Leo, de dois anos, usou um triturador para destruir US$ 1.060 (mais de R$ 3.800) que estavam juntando para comprar ingressos da temporada de futebol americano.

Ben Belnap, pai da criança, disse que o casal vinha economizando havia cerca de um ano para ver os jogos do time da Universidade de Utah. Quando não encontraram o envelope com o dinheiro, decidiram olhar o triturador. "É, a criança de dois anos deixou US$ 1.060 em fiapos", escreveu.

Após o relato na rede social, marcas como a Budweiser e a empresa de refrigerantes Dr. Pepper ofereceram ao casal ingressos para os jogos de futebol americano.

"Nós queremos ajuda-los a cobrir o custo desses ingressos", disse a Dr. Pepper no Twitter. Já a Budweiser tuitou: "Nós temos ingressos para o jogo do Utah Football com o nome de vocês neles".

O casal também informou que há a possibilidade de ser reembolsado pelo governo dos Estados Unidos.

O Escritório de Gravura e Impressão do Departamento do Tesouro faz a troca de notas com defeitos, como rasgos ou queimaduras. "Nós vamos trabalhar com a nossa habilidade para montar quebra-cabeças para ver se as notas podem ser trocadas", disse Ben.

O casal contou a uma emissora de televisão local que, por enquanto, Leo está proibido de usar o triturador.