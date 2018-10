Para Oswaldo Dias, PT superou rejeição de 2016

Aline Melo

Do dgabc.com.br



06/10/2018 | 10:23



Ex-prefeito de Mauá, o candidato a deputado estadual Oswaldo Dias avalia que o PT superou a rejeição enfrentada na última eleição, em 2016.

Em evento de campanha do candidato a governador do Estado de São Paulo e ex-prefeito de São Bernardo, Luiz Marinho, realizado nesta manhã, Dias declarou que pesquisas internas do partido mostram que o apoio dos eleitores à legenda já se restabelece aos níveis anteriores ao impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff.

Com a candidatura indeferida pelo TSE, mas aguardando julgamento de recurso, o candidato se declara otimista com relação ao resultado da disputa para a Assembleia Legislativa, mas preocupado com o pleito para a Presidência da República.

"De um lado temos uma proposta autoritária, que se ganhar vai ter respaldo do Supremo e haverá retrocesso não na democracia, mas nas movimentações sociais e nas liberdades", cita, em referência ao candidato Jair Bolsonaro (PSL).

"A candidatura de Fernando Haddad representa o projeto do (ex-presidente) Lula, a possibilidade de reconstrução", pontua.