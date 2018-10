Avenida Paulista e Elevado João Goulart estarão abertos aos veículos no domingo

06/10/2018 | 09:43



A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) montou um esquema especial de trânsito para o primeiro turno das eleições neste domingo, 7. Algumas vias públicas, que costumam se tornar área de lazer aos finais de semana, estarão abertas para os veículos. A medida atende a um pedido do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) e tem o objetivo de garantir o deslocamento dos eleitores e o acesso às zonas eleitorais.

Os motoristas poderão trafegar pelas avenidas Paulista, Sumaré, Luiz Gushiken, Vereador Abel Ferreira, José da Natividade Saldanha, Milene Elias, Kohun Takara e pelas ruas Benedito Galvão, Aída, Monte Camberela, São Luiz Gonzaga, Terezinha do Prado Oliveira, Medeiros de Albuquerque, Professor Onésimo Silveira e Cássio de Almeida.

O elevado Presidente João Goulart, conhecido como Minhocão, que costuma servir como área de lazer, será liberado ao tráfego no domingo, das 7h às 18h. As vias fazem parte do programa Ruas Abertas.

A SPTrans irá reforçar as linhas de ônibus em todas as regiões da cidade para facilitar o acesso dos eleitores às seções neste domingo. A frota terá um acréscimo de 50% em relação a um domingo normal.

As ciclofaixas de lazer funcionam por uma hora a menos neste domingo, das 7h às 15h. Apenas três trechos deixam de operar por causa das eleições: na Avenida Liberdade, na Rua Vergueiro, entre a São Joaquim e a Bernardino de Campos, e entre a Rua da Consolação e Biblioteca Mário de Andrade.

Apesar de o tráfego ser liberado para os veículos na avenida Paulista e na Sumaré, a ciclofaixa de lazer estará em funcionamento, mas também até às 15h. Todos os centros esportivos e parques da cidade estarão abertos.

Serviços municipais

Os hospitais, prontos-socorros, Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), Assistência Médica Ambulatorial (AMA) funcionarão normalmente. As UBS Integrais, AMA Especialidades e unidades da Rede Hora Certa estarão fechadas no domingo. As unidades do Hospital Veterinário das zonas leste, norte e oeste também não funcionarão.

Mercados e feiras livres

Na zona leste, as feiras Mãe do Céu, Chácara Maranhão e Vila Diva foram suspensas, assim como o mercadão central, o da Lapa e Kinjo Yamato. Os mercados de Ipiranga, Guaianases e Penha funcionarão das 8h às 13h.