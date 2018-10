'Juliet, Nua e Crua', com Ethan Hawke, está entre as estreia da semana

06/10/2018 | 06:05



JULIET, NUA E CRUA

(Juliet, Naked, EUA/2018, 105 min.) - Drama. Dir. Jesse Peretz. Com Rose Byrne, Ethan Hawke, Chris ODowd. Annie tem um relacionamento com Duncan, fã obcecado pelo músico Tucker Crowe, que sumiu do meio musical após lançar um álbum há 25 anos. Quando o gosto exagerado do parceiro começa a desgastar a relação, Annie descobre o paradeiro de Crowe e os dois passam a conversar em segredo. 12 anos.

VENOM

(EUA/2018, 112 min.) - Ficção científica. Dir. Ruben Fleischer. Com Tom Hardy, Michelle Williams. O repórter Eddie Brock entra em contato com um simbionte alienígena e se torna Venom, um dos inimigos do Homem-Aranha. 16 anos.

O FUTURO ADIANTE

(El Futuro que Viene, Argentina/2018, 84 min.) - Drama. Dir. Constanza Novick. Com Pilar Gamboa, Dolores Fonzi. Florencia e Romina têm uma amizade que resiste ao tempo. Entre brigas e confidências, as duas atravessam diferentes fases da vida, como o amor adolescente e o primeiro divórcio. 14 anos.

OS INVISÍVEIS

(Die Unsichtbaren, Alemanha/2017, 110 min.) - Drama. Dir. Claus Rafle. Com Max Mauff, Alice Dwyer. Berlim, 1943. Com o regime nazista declarando sua perseguição ao povo judeu, muitos tiveram de se tornar praticamente invisíveis. Quatro tiveram sucesso: Hanni Lévy, de 17 anos; Cioma Schönhaus, falsificador de passaportes; Eugen Friede, de um grupo de resistência; e Ruth Arndt, que sonha em viver na América. 14 anos.

MARE NOSTRUM

(Brasil/2018, 101 min) - Drama. Dir. Ricardo Elias. Com Silvio Guindane, Ricardo Oshiro, Ailton Graça. Roberto e Mitsuo retornam ao Brasil e se conhecem devido a um terreno negociado pelos pais há décadas. Eles entram em conflito por acreditar que o lote é mágico. Livre.

PAPILLON

(EUA/2018, 133 min.) - Aventura. Dir. Michael Noer. Com Charlie Hunnam, Rami Malek, Eve Hewson. Condenado injustamente por assassinato, Henri Charrière cria uma improvável amizade com o colega condenado, Louis Dega, na tentativa de escapar da colônia penal na Ilha do Diabo. 16 anos.

PONTO CEGO

(Blindspotting, EUA/2018, 95 min.) - Drama. Dir. Carlos Lopez Estrada. Com Daveed Diggs, Rafael Casal, Janina Gavankar. Em Oakland, Califórnia, o ex-presidiário Collin enfrenta os últimos dias de liberdade condicional. Após presenciar uma troca de tiros envolvendo policiais, ele deve decidir como agir. 18 anos.

VERÃO EM RILDAS

(Brasil/2018, 71 min.) - Documentário. Dir. Daniel Caetano. Com Alice Gorman, Dayane Benício. Um grupo de universitários decide organizar um festival de artes. Durante a divulgação nas redes sociais, são surpreendidos pela repercussão equivocada de um postagem. 16 anos.