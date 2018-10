Acqua e Sebrae promovem oficinas gratuitas

Da Redação



08/10/2018 | 07:29



O Instituto Acqua, em parceria com o Sebrae, oferece vagas gratuitas para cinco cursos destinados a micro e pequenos empresários que buscam alavancar o próprio negócio.

A primeira oficina está marcada para amanhã, das 14h às 18h, na sede do Acqua – Avenida Lino Jardim, 905, Vila Bastos, em Santo André. As inscrições devem ser realizadas pelo e-mail cursos@acqua.org.br ou telefone 4823-1800.

A programação busca ajudar o empreendedor a compreender quais são as melhores soluções para conquistar novos clientes a partir de estratégias de marketing, engajamento e redirecionamento de público, além de atribuir a importância da formalização. “O Acqua enxerga nesses novos profissionais bem mais do que gestores, empreendedores capazes de movimentar a economia, gerar emprego e, sobretudo, serem protagonistas do próprio negócio. A parceria é resultado de crença diante da formalização profissional com a competência educacional e qualidade do Sebrae”, pontua Ronaldo Querodia, diretor-presidente do Instituto Acqua.

Oferecer mecanismos de forma gratuita para que empreendedores possam fortalecer o trabalho que desenvolvem à frente de iniciativas, sempre estimulando a economia regional, é a proposta aplicada pela grade, completa ele.