Região disponibiliza 608 postos de trabalho

Soraia Abreu Pedrozo

Do Diário do Grande ABC



08/10/2018 | 07:13



Quem está em busca de oportunidade de trabalho pode consultar as opções captadas pelos centros públicos de emprego e renda da região, o site do MTE (Ministério do Trabalho e Emprego) ou, ainda, a página da agência de empregos Luandre, que possui unidade em Santo André. Ao todo, nesta semana estão disponíveis 608 vagas.

Na Luandre existem 200 chances para atuar no Grande ABC, com posições que vão desde analista até alta gerência, de diversos segmentos. Destacam-se coordenador de manutenção elétrica e mecânica, coordenador de processos e desenvolvimento, supervisor de engenharia e manutenção, técnico de qualidade (laboratório), desenhista projetista mecânico e gerente industrial. Para mais informações acesse www.luandre.com.br.

O Portal Emprega Brasil, do MTE, dispõe de 158 oportunidades, a exemplo de 25 postos para técnico de enfermagem, 21 para fiscal de loja, 13 para vendedor de comércio varejista, 12 para motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais) e dez para operador de máquinas fixas. Para se candidatar a uma delas é preciso acessar o site https://empregabrasil.mte.gov.br/ e preencher os dados solicitados para se cadastrar. Após essa etapa, o sistema envia as vagas conforme o perfil de cada pessoa.

IN LOCO - Quem quiser conferir in loco tem a possibilidade de ir aos centros públicos de emprego das prefeituras, e verificar quais as vagas ofertadas na semana. Basta comparecer de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 16h, com carteira de trabalho, RG e CPF em mãos.

Desta vez, a que reúne maior volume de postos é a CTR (Central de Trabalho e Renda) de São Bernardo, com 186 posições, sendo duas delas para PCDs (Pessoas Com Deficiência) atuarem como auxiliar de linha de produção e auxiliar administrativo. O posto com maior número de chances é o de auxiliar de limpeza (43), seguido de auxiliar de logística (30), auxiliar de linha de produção (30) e instalador e reparador de linhas e aparelhos de telefonia (18).

Em Santo André, o CPETR (Centro Público de Emprego, Trabalho e Renda) oferece 13 postos de trabalho para fiscal de prevenção de perdas, seis para operador de empilhadeira, quatro para motorista vigilante e quatro para monitor de sistemas eletrônicos de segurança interno, totalizando 37 oportunidades.

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Ribeirão Pires dispõe de 18 vagas, sendo sete para açougueiro, seis para padeiro, duas para auxiliar de padeiro, duas para ajudante de cozinha e uma para auxiliar de manutenção.

Em Mauá, o CPTR (Centro Público de Trabalho e Renda) conta com nove vagas. Oito são reservadas para quem tem o Ensino Médio completo, sendo duas para auxiliar de linha de produção (PCD), uma para auxiliar administrativo (PCD), uma para gerente de varejo, mestre de obras, motorista carreteiro, operador de ponte rolante e supervisor de costura do vestuário.

Para os candidatos com Ensino Fundamental incompleto há uma vaga de carpinteiro.