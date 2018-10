Inflação para o mês é a maior desde 2015

Flavia Kurotori

Especial para o Diário



06/10/2018 | 07:30



Após deflacionar 0,09% em agosto, o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), indicador oficial da inflação no País, acelerou 0,48% em setembro. Trata-se da maior oscilação para o mês desde 2015, quando ficou positivo em 0,54%. Os dados foram divulgados ontem pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Ricardo Balistiero, coordenador do curso de Administração do Instituto Mauá de Tecnologia, avalia que a elevação é pontual. “O índice foi puxado pelo preço dos combustíveis (alta de 4,18%), o que aconteceu por conta dos reajustes praticados pela Petrobras em virtude da valorização do dólar”, explica. Para se ter ideia, os combustíveis foram responsáveis pelo encarecimento de 1,69% no setor de transportes.

“A cotação da moeda norte-americana disparou devido às incertezas no cenário eleitoral do País, no qual não temos candidatos com propostas claras de como melhorar a nossa economia”, critica George Sales, professor da Fipecafi (Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis).

Outro fator que ainda pesa na inflação é o impacto da greve dos caminhoneiros. “Em maio, junho e julho tivemos inflações altas (0,4%, 1,26% e 0,33%, respectivamente) e, até que o IPCA se estabilize, leva tempo. Houve quebra de produção, então, em alguns casos, os produtores elevam os preços para recuperar parte das perdas”, assinala Sales.

O grupo de habitação também pesou no bolso do consumidor (0,37%), mais uma vez, já que a conta de luz, que subiu 0,46%, tem cobrança extra da bandeira vermelha patamar dois desde junho, e também contou com alta da taxa de água e esgoto (0,3%).



Vestuário e comunicação foram os únicos grupos que registraram deflação: 0,02% e 0,07%, respectivamente, evidenciando ritmo lento do consumo, em meio ao ambiente de incertezas. Balistiero destaca ainda que, mesmo que o consumo acelere nos próximos meses, passada a eleição, dificilmente a inflação irá ficar ‘nas alturas’, uma vez que a capacidade ociosa está muito grande e, assim, a demanda seria ‘amortecida’, sem gerar aceleração do IPCA.

NO ANO - O indicador acumula 4,53% nos 12 meses encerrados em setembro, e 3,34% no ano, lembrando que a meta do BC (Banco Central) é encerrar 2018 em 4,5%, cuja variação pode ser de até 1,5 ponto percentual, ou seja, o índice pode ficar entre 3% e 6%.



Embora não seja possível prever o comportamento do mercado antes do resultado das eleições, os especialistas acreditam que a inflação fechará o ano dentro da meta, o que não aconteceu em 2017, quando ficou abaixo do piso da meta pela primeira vez desde que o regime foi implantado no País, em 1999. “Dependendo do eleito, se o mercado não gostar, podemos ter nova arrancada do dólar e, então, enfrentar novas altas nos preços”, aponta Sales. “Mas, a não ser que algo extraordinário aconteça, fecharemos dentro do teto da meta.”