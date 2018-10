São Bernardo tem confronto direto e decisivo diante do Juventus

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



06/10/2018 | 07:00



O São Bernardo volta a campo hoje pela Copa Paulista e só a vitória interessa para seguir vivo na luta por uma das duas vagas à terceira fase. Às 15h, o Tigre visita o Juventus, na Rua Javari. Após duas derrotas (para Ferroviária e Olímpia), a equipe do Grande ABC – que ocupa a lanterna do Grupo 6 – almeja os três primeiros pontos para entrar na briga. Mas para o Moleque Travesso, que soma um ponto, o duelo também é fundamental aos planos.



Ex-técnico do Juventus, Wilson Júnior destacou as dificuldades e a importância do duelo. “Infelizmente começamos mal a segunda fase, com duas derrotas, agora é um jogo decisivo. O resultado positivo nos traz de volta para a competição. Nossa equipe está concentrada, sabe do que precisa. Temos de estar com nível de concentração elevado, entregar tudo o que podemos dar em campo, sem deixar para depois.”